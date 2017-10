Frío invierno para Swamp Thing

En Enero, DC publicará el Swamp Thing Winter Special, un one-shot con lomito, conteniendo dos historietas inéditas.

Por un lado, el último trabajo del maestro Len Wein, recientemente fallecido, que no era otra cosa que el primer episodio de una nueva serie de Swamp Thing. Por suerte, al momento de morir el guionista, los lápices de esa historieta (a cargo del gran Kelley Jones) estaban íntegramente terminados y Wein pudo verlos, y redactar los diálogos y textos finales en base al trabajo de su compañero. El one-shot incluye tanto la historieta terminada como el guión tal como Wein se lo entregó a Jones.

“Lo que planeábamos con Len -dice Jones- era hacer un clásico comic de terror. El me subrayaba mucho ese ángulo, quería que nos metiéramos a fondo con los personajes de terror que tiene DC para que la serie se diferenciara más del resto. Su carta de triunfo era destacar que Alec fue convertido en Swamp Thing. Eso era lo que más le interesaba acentuar. Sentía que ahí había mucho potencial narrativo”.

La otra historia que aparecerá en el especial es una de 40 páginas, escrita por Tom King (sin dudas, el guionista de moda del momento) y dibujada por Jason Fabok. Acá veremos a Swamp Thing fuera de su elemento, en una tundra helada en la que deberá ayudar a un niño perdido a atravesar un temporal de nieve y sortear otros extraños peligros… entre ellos un sanguinario monstruo de nieve que los sigue de cerca. Lejos del Verde y privado de sus poderes en este mundo muerto, ¿podrá Swamp Thing atravesar este terreno hostil, poner al chico a salvo, confrontar la desesperación y descubrir la verdadera identidad del monstruo que los acecha?

“Esta no es una historia de esperanza -dice King-. Es una historia de nerviosismo. Como cuando vas al cine a ver It. No vas buscando romance, ni risas, ni amistad. Vas a acercarte a la oscuridad porque te gusta salir y sonreirle a la luz. Con este comic busco eso. Que el lector sienta tanto frío que cuando cierre la revista sus casas se sientan calentitas y lo vivan como un alivio”.

“La idea -sigue el guionista- es mantenerse fiel al espíritu de Wein. Con esta historia queremos honrarlo a él y a Bernie Wrightson, a quienes perdimos recientemente. Quisiéramos que ellos estén orgullosos de lo que hicimos en esta historieta. Este es un relato clásico de Swamp Thing que a los fans les va a encantar, y además queremos presentarle el personaje a una nueva generación de lectores que quizás nunca había visto a Swamp Thing”.

Pinta muy interesante.