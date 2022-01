Regreso a Flashpoint

Hace poco más de diez años, DC se animó a desarmar totalmente su siempre baqueteada continuidad con el evento conocido como Flashpoint, que daría pie al relanzamiento de su línea heroica conocida como The New 52. Aquella vez la historia giraba en torno a Barry Allen (Flash), pero entre todos los personajes que aparecieron para poblar la realidad alternativa de Flashpoint, el más popular resultó ser el Batman desarrollado por Brian Azzarello y Eduardo Risso en la miniserie Batman: Knight of Vengeance, por supuesto vinculada al evento central orquestado por Geoff Johns.

Ahora, sin Azzarello de por medio, es Johns quien forma equipo con otros dos guionistas (Jeremy Adams y Tim Sheridan) para escribir una nueva serie, Flashpoint Beyond, en la que promete retomar y llevar al límite a Thomas Wayne, el Batman de Flashpoint al que durante 2021 vimos en varios episodios de Infinite Frontier.

Flashpoint Beyond arranca el 5 de Abril con un nº0 escrito por Johns, que contará con dibujos del mismísimo Eduardo Risso. Según el testimonio de Johns, el origen de este regreso de Flashpoint fue ese: sus ganas de colaborar en un proyecto con Risso, con quien no había trabajado nunca. El nº1 saldrá dos semanas después, y ahí ya tendremos a los tres guionistas en acción, y un único dibujante que será Xermanico. La trama se concentra en Batman tratando de darle caza a un misterioso villano llamado Clockwork Killer, pero Johns promete que habrá un montón de cosas más que pasan por atrás y por los costados del conflicto principal, y que tienen que ver con este universo alternativo creado en 2011 y bastante poco explorado desde entonces.