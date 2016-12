Gianni y Grist, mignolizados

El glorioso historietista británico Paul Grist (Kane, Jack Staff) entra a jugar al universo de Mike Mignola en Febrero, con una miniserie de cinco episodios titulada Visitor: How and Why He Stayed. El propio Mignola comparte la tarea de escribir los guiones con Chris Roberson (I Zombie), mientras que Grist se encarga de los dibujos.

¿De qué va la trama? En 1944, Hellboyfue conjurado en un ritual que tenía por objetivo darle a Hitler el arma definitiva. Afortunadamente, ahí estaba el Profesor Trevor Bruttenholm, quien logró guiar a Hellboy para convertirlo en el mejor investigador paranormal del mundo. Pero Bruttenholm no fue el único testigo de la llegada de Hellboy. Había también un visitante, enviado para matar a la Bestia que, segñun la profecía, nos iba a exterminar a todos. ¿Qué vio el visitante? ¿Por qué no actuó? Este quizás sea el spin-off más misterioso en toda la historia de Hellboy.

Y hay más. En Abril tendremos una novela gráfica 100% original, editada por Dark Horse en un libro de 56 páginas en tapa dura. La historia se titula Hellboy: Into the Silent Sea, cuenta con un guión de Mike Mignola y con dibujos de Gary Gianni, quien también colaboró en el desarrollo del argumento. El colorista será nada menos que el imbatible Dave Stewart.

Hellboy va a una isla desierta a investigar un extraño naufragio y se encuentra con un barco fantasma. La espectral tripulación logra capturarlo y planea venderlo a un circo, pero Hellboy termina reclutado por un capitán que está dispuesto a todo con tal de perseguir a una poderosa criatura marina.

El arco argumental retoma situaciones que ya vimos en la saga The Island y obviamente juega con las referencias a Moby Dick. Si sos fan del estilo barroco y preciocista de Gary Gianni, no te lo pierdas.