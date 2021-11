Go Nagai, a todo Tezuka

Con sus jóvenes 76 años a cuestas, el mítico Go Nagai no para un minuto de generar nuevos mangas. Ayer apareció en Japón el nº23 (de este año) de la famosa revista Big Comic (editada por Shôgakukan) donde tenemos un montón de páginas nuevas del creador de Devilman, Cutie Honey, Mazinger Z y Getter Robot.

Por un lado, una historieta autobiográfica y autoconclusiva, titulada Australia TO Travel Tezuka-sensei to no America Tabi, en la que Nagai narra el viaje a Estados Unidos que realizó en los años ´80 junto a su mentor, el inmortal Osamu Tezuka.

Y además, Nagai mandó de un saque los dos capítulos que le faltaban para completar la secuela de Barbara, una obra interesantísima de Tezuka (de la que por supuesto hablamos en el nº3 de Comiqueando Digital), cuyos dos primeros episodios habían aparecido en Noviembre de 2020 y Mayo de 2021, respectivamente. La semana que viene (el martes 30/11) Shôgakukan va a reeditar en un tomito los cuatro capítulos de Barbara realizados por Nagai, y el tankoubon va a incluir también el manga del viaje a EEUU de Go y Osamu, como para hacerlo irresistible para los fans de ambos íconos del comic mundial.

Necesito que esto se publique HOY en un idioma legible.