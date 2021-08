Go Nagai cuenta todo

La revista Big Comic, clásica publicación de Shogakukan, anuncia el inicio de varias series nuevas en Noviembre, entre ellas el nuevo trabajo del legendario Go Nagai. El autor de Mazinger Z y Devilman publicará junto con su empresa Dynamic Pro un manga ensayo titulado Go to Travel – Tezuka-sensei to no Amerika tabi. Este se publicará el 25 de noviembre en el número 23 de la revista y tratará sobre el viaje a Estados Unidos que hizo Nagai junto a Osamu Tezuka en 1980.

Pero además el tributo de Nagai hacia el Dios del Manga continúa un mes antes, en Octubre, con dos nuevos episodios de la remake de Barbara, un manga de Tezuka de 1973, del cual Nagai había publicado un episodio en Mayo.

A sus 75 años y con más de cinco décadas de trayectoria a cuestas, Go Nagai sigue incansable. No conforme con habernos dado a Mazinger Z, Devilman, Cutie Honey, Violence Jack o Dororon Enma-kun, el maestro sigue al frente de un equipo de trabajo que le permite seguir creando y demostrando una gran versatilidad al encarar obras en varios géneros distintos.