Gran dupla para Red Sonja

A fines de Noviembre el sello Dynamite publica en EEUU la novela gráfica Red Sonja: The Ballad of the Red Godess, una historia 100% nueva, publicada en tapa dura y narrada en 88 páginas por dos veteranos maestros: el guionista estadounidense Roy Thomas y el dibujante español Esteban Maroto.

Ilustrada en blanco, negro y rojo, la trama se mete con el origen mismo de Sonja y gira en torno a la búsqueda de la juventud eterna, complicada con una buena dosis de intrigas y traiciones tan típicas en las Crónicas Nemedianas.

Co-produce la editorial española Planeta, que fue la encargada de publicar la novela gráfica en nuestro idioma, allá por Abril de este año.