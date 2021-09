Gran premio para Decur

Desde 1980, la prestigiosa Society of Illustrators con sede en New York organiza una muestra llamada The Original Art, abierta a todos los ilustradores que quieran participar, con énfasis en los dibujantes que producen ilustraciones para literatura infanto-juvenil. Es un clásico ineludible, una cita fundamental para alumnos de Bellas Artes y para los directores de arte de las distintas editoriales, que asisten cada año a la muestra para descubrir talentos increíbles y captarlos para sus proyectos.

A partir de 1990, The Original Art tiene como sede el Museo de Ilustración Americana, que funciona en New York, en la sede misma de la Society of Illustrators. Desde entonces, se sumó un jurado (integrado por artistas y profesionales del ámbito editorial) que premia a los mejores trabajos entre los cientos que reciben y exponen cada año.

¿Y quién se llevó la Medalla de Oro este año? Nada menos que nuestro amigo Decur, quien expuso páginas de su novela gráfica Cuando Levantas la Mirada (When You Look Up, en EEUU), la misma que le valió dos nominaciones a los Premios Eisner. Una semana inolvidable para el talentoso santafesino, porque además hace poquísimos días se publicó la novela en Francia, en el sello infanto-juvenil de la editorial Seuil.

El jurado de The Original Art también entregó medallas de plata a Evan Turk y Floyd Cooper.