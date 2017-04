Greg Rucka, en retirada

En Junio, además de la película de Wonder Woman, sale el nº25 de la serie actual de la icónica heroína de DC, lanzada el año pasado como parte de la movida de Rebirth.

Lamentablemente, ese número marcará también el final de la etapa del guionista Greg Rucka al frente de la serie, a la que había convertido en una de las más atractivas de las series quincenales de DC. Rucka (que ya había escrito una gran etapa de Wonder Woman entre el 2003 y el 2006) dice que no se peleó con nadie, pero que necesita frenar el vértigo de la periodicidad quincenal para no descuidar sus otros proyectos. Se refiere, claramente, a las series creator-owned que publica en Image, y que aunque venden menos ejemplares, suelen dejarle más plata a los autores.

“Haber tenido esta segunda oportunidad justo ahora, cuando Diana está subiendo tanto el perfil y ganando tanta prominencia fue una experiencia increíble” dice Rucka. “Empezamos la etapa de Rebirth con un mandato bastante amplio de DC: regresar al personaje a su esencia. Eso fue lo que me pidió Geoff Johns. Pero nosotros decidimos cómo hacerlo, y la medida de nuestro éxito, por supuesto, la van a determinar ustedes. El nº23 de Wonder Woman ofrece el final de nuestro arco argumental “primario”, The Lies/The Truth, y el nº24 es una especie de epílogo a todo eso. El nº25 servirá, espero, para dejarle limpia la mesa al que venga después, para proveerle el mayor espacio posible para trabajar, explorar y crecer”.

Todavía no se sabe quién será el nuevo guionista que se haga cargo de la serie tras la partida de Rucka. Pero sí se sabe que Liam Sharp, uno de los dos dibujantes de la revista, se va también tras el nº25. Falta ver qué pasa con la otra dibujante, Bilquis Evely, que se sumó hace poco, tras la partida de Nicola Scott, la otra dibujante titular que tuvo Wonder Woman desde el relanzamiento. Scott anunció su partida a principios de año y recién en Mayo veremos su último trabajo, en el Annual 1 de Wonder Woman.