Halloween en DC

En Octubre, DC festeja Halloween con dos antologías.

Por un lado se viene DC: The Doomed and the Damned, un librito prestige de 100 páginas, repleto de historias cortas ambientadas en los rincones más tétricos del Universo DC.

Una de las historias involucra a Batman y Wonder Woman, otra a Madame Xanadu y Man-Bat, otra a Green Lantern y Etrigan… o sea que hay para todos los gustos. Entre los guionistas se destacan John Arcudi, Saladin Ahmed, Alyssa Wong y Marv Wolfman. Y entre los dibujantes hay capos como Riley Rossmo, Leonardo Manco, Travis Moore y Tom Mandrake.

Por oro lado, un one-shot más breve, de sólo 48 páginas, titulado Legend of the Swamp Thing Halloween Special, también con historias cortas 100% inéditas y un elenco de autores más que interesante, en el que se destacan Tom King, James Tynion IV, Ram V y Vita Ayala por el lado de los guionistas, y Emma Ríos, Christian Ward y Mike Perkins por el lado de los dibujantes.