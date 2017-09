Hawkeye y Bucky, juntos

En Diciembre, Marvel resucita otro de sus títulos clásicos: Tales of Suspense, que no se usa desde 1968, cuando al nº99 le siguió el nº100 de Captain America. Casi 50 años después, se viene el nº100 de Tales of Suspense, a cargo del guionista Matthew Rosenberg y un dibujanteespecializado en dibujar un puñado de números y luego desaparecer por largos períodos: el alucinante Travel Foreman.

Los protagonistas serán Winter Soldier y Hawkeye, ambos lanzados a la búsqueda de Black Widow… o del fantasma de Black Widow, porque ambos la vieron morir en vivo y en directo. ¿Qué pasó? ¿Murió o no murió en el nº8 de Secret Empire a manos del Steve Rogers alineado con Hydra? Acaba de salir un epílogo a esa saga, el Secret Empire: Omega, donde nos tiran una pista de que quizás Natasha no esté muerta, y esa punta activará la búsqueda de Clint y Bucky.

¿Quién está matando a la gente a la que Natasha quería ver muerta? Bucky cree que no puede ser ella. Hawkeye está seguro de que es ella. Ambos tienen fomas distintas de enfrentar el duelo por la muerte de Black Widow, y diferentes sentimientos hacia ella como persona y como institución.

Pinta intersante, más allá de que si Natasha finalmente está viva, se minimiza (una vez más) el impacto de su supuesta muerte. Pero ya estamos tan acostumbrados a eso, que escandalizarnos será ridículo. Mejor disfrutar de la aventura.