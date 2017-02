Hay más Britannia

Valiant anuncia para Abril una nueva saga de Britannia, la notable creación de Peter Milligan y Juan José RyP que vendió muy bien y cosechó excelentes críticas.

El nuevo arco se titula We Who Are About to Die, abarca cuatro episodios y nos sitúa de nuevo en la Roma de Nerón. Esta vez, Achillia, la indómita guerrera, empieza a ganar notoriedad tras masacrar a cinco de los mejores gladiadores del emperador frente a un Coliseo repleto. Achillia está a un sólo combate de recuperar la libertad y su epopeya parece insipirar ideas de igualdad y liberación en las mujeres de Roma.

Mientras tanto, entre la elite romana se expande una epidemia de pesadillas febriles y sangrientas que hacen cundir el pánico. Nerón está convencido de que todo se resolverá crucificando a Rubria, la sacerdotisa. Pero Antonius Axia, héroe de Britannia y único detective de Roma, está dispuesto a ayudar a Rubria a encontrar otra solución. Y las pistas los conducen hacia… Aquillia, la gladiadora.

A esperar con ansias el TPB.