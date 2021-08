Hay más James Bond

Dynamite anuncia para Octubre el nº1 de James Bond: Himeros, una nueva miniserie protagonizada por el icónico espía creado en 1952 por el periodista británico Ian Fleming y consagrado en la cultura popular a través de 27 largometrajes.

Himeros es el dios griego del deseo sexual y uno de los Erotes, los dioses alados del amor. Cuando Afrodita nació de las espumas marinas, fue bienvenida por los dioses gemelos del amor, Himeros y Eros.

Pero cuando el deseo sexual va demasiado lejos, es necesario que James Bond haga justicia por los más vulnerables. Esta vez se aboca a investigar la sospechosa muerte del capo de una red de tráfico sexual, un misterio espeso y letal.

Una vez más el dibujo estará a cargo del hábil italiano Antonio Fuso, mientras que en los guiones tenemos el debut de Rodney Barnes, famoso productor y guionista de series como Runaways, American Gods, Wu-Tang: An American Saga, The Boondocks, My Wife and Kids y Everybody Hates Chris, entre otras.