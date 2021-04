Hay más Mouse Guard

Hacía bastante que David Peterson no nos ofrecía nuevas historietas de su galardonada creación, Mouse Guard, pero en Julio regresa con un especial titulado The Owlhen Caregiver, donde nos vamos a encontrar tres relatos autoconclusivos ambientados en los Mouse Territories.

Las tres historietas que integran el especial son Piper the Listener, The Wild Wolf y la que le da título a la publicación, The Owlhen Caregive. Según Peterson, el formato de historias cortas le resulta ideal para el tipo de aventuras que quiere contar.

El one-shot se va a publicar en BOOM! Studios, más precisamente en el sello Archaia, que es el hogar de Mouse Guard desde el año 2003.

No seas ratón y compralo.