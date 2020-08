Hay otra historia

En el limbo desde 2018, The Other History of the DC Universe ahora tiene fecha de salida confirmada para Noviembre. Se trata del regreso a la historieta de John Ridley, famoso escritor que ya había mojado el pancito en el sello WildStorm y generado bastante revuelo con su serie The American Way, que contaba una historia alternativa de EEUU.

Ahora Ridley está al frente de una miniserie de cinco episodios que explorará la vasta mitología comiquera de DC y los momentos más icónicos de su historia desde la óptica de personajes menores, habitualmente relegados a las márgenes. Los protagonistas de esta otra historia son Black Lightning, Renee Montoya, Mal Duncan, Bumblebee… nada que ver con lo obvio.

En la faz gráfica, acompañan a Ridley nada menos que los italianos Giuseppe Camuncoli y Andrea Cucchi, apuntalados por José Villarrubia en el color. Originalmente, Ridley pensó el proyecto como algo más parecido a The History of the DC Universe, es decir, con gran protagonismo del texto y dibujos que ilustraran las páginas, pero sin narrativa secuencial. Finalmente, el ida y vuelta con Camuncoli lo convenció de integrar prosa y dibujo de un modo más orgánico y permitir el armado de secuencias narrativas para contar mejor la historia.

A esperar el TPB, obviamente…