He-Man a Dark Horse

Parece que los muchachos de Netflix están preparando nuevas series animadas de He-Man and the Masters of the Universe, lo cual reavivó el interés por la franquicia. A la lista de editoriales que apostaron por trasladar este universo a las historietas, ahora se suma la alicaída Dark Horse, que en Julio lanza la miniserie de cuatro episodios titulada Masters of the Universe: Revelation, y que funciona como precuela a una de las series que planea Netflix. De hecho, los guionistas son los productores ejecutivos y el principal escritor de la serie animada, Kevin Smith, Rob David y Tim Sheridan, mientras que los dibujos estarán a cargo de Mindy Lee.

El atractivo de Revelation es que funciona como continuación directa de la serie animada original, la que Filmation produjera en 1983. Y esta historieta cumple la misión de explicar la transición entre el final de la serie animada clásica y el inicio de la nueva. Aparece una criatura monstruosa llamada Orlax, y He-Man se da cuenta de que hay una conexión entre esa bestia y su espada. También se supone que a lo largo de esta miniserie vamos a ver a Teela tomar el lugar de la nueva Sorceress, en reemplazo de su madre.

Si sos fan de He-Man and the Masters of the Universe, no te lo pierdas.