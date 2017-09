He-Man y los Amos del Universo DC

Los fans lo vienen pidiendo desde que DC adquirió la licencia para publicar los comics de He-Man, y en Agosto se hará realidad: se viene la miniserie de seis episodios titulada DC Universe vs. The Masters of the Universe, escrita por el maestro Keith Giffen y con dibujos de Dexter Soy.

El argumento no puede ser menos original: Skeletor escapa con lo justo de su último combate contra He-Man y se refugia en una dimensión remota, la Tierra! Una vez allí, pone en marcha un plan para succionar la magia del centro de la Tierra, es decir, lo que siempre quiso hacer con Eternia. He-Man arma un grupito para tratar de encontrar y capturar al villano, y caen también a la Tierra, donde se trenzarán en malos términos con los héroes del DCU. En algún momento, dejarán de pelearse y harán causa común para tratar de detener a Skeletor y a su misterioso nuevo amo (que es obvio quién va a ser). Queda un misterio interesante, que es averiguar si Skeletor cayó en la Tierra por su propia voluntad, o si detrás de eso hay otra mano negra…