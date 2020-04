Heavy Metal se viraliza

A partir del miércoles 29, todos los viernes aparecerán nuevas entregas de los comic-books que integran el sello Virus, una línea de comics de autor propuesta por Heavy Metal como una plataforma que de a poco se irá pareciendo a una librería virtual.

Virus se lanza con ocho series, como una respuesta a la revolución que provocó la pandemia en la circulación y venta de los comics. Y además, como una alternativa para darle cabida a un montón de material que no tiene lugar en las páginas de la revista Heavy Metal.

Entre las ocho series están Garbage Factory Anthology (de Jakofire y Danny Kim), Hymn of the Teada (de Matt Medney, Morgan Rosenblum y otros), The Red (también de Morgan Rosenblum, Matt Medney y otros), una serie escrita por Ron Marz que todavía no se dio a conocer, Dotty’s Inferno (la gema de Bob Fingerman que ya se publicó completa en Francia) y Nomobots, la creación de Diego Agrimbau y Juan Manuel Tumburús que en Argentina se está serializando en la antología Distopía, de la editorial Pictus.

La línea Virus ensaya, además, un sistema de regalías para los autores bastante distinto al convencional, que van a recibir un mayor porcentaje por aportar su material a la plataforma. De hecho, la plana mayor de Heavy Metal está en conversaciones con otras editoriales y autores para que aporten contenidos a la plataforma Virus, así más gente se beneficia del tráfico que pueda generar, y de a poco se amplíe la oferta.