Hiro Mashima, un dragón

Este año sale la versión para Switch de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, el videojuego que rompe todo desde que salió en Septiembre para PC y Playstation 4. Para darle manija, pronto saldrá un one-shot adaptando el videojuego al manga, en las páginas de la revista V-Jump.

La fecha todavía no está confirmada, pero sí el autor, que no es otro que Hiro Mashima, célebre mangaka creador de hitazos como Rave, Fairy Tail y Edens Zero. La idea de Mashima para el one-shot es presentarnos una trama en la que nos invita a seguir al personaje de Kamyu, previo a su encuentro con el protagonista del juego.

Una lida idea para que los pibes larguen la Play y agarren los mangas, que no muerden.