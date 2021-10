Hokuto no Ken, de otro mundo

Parece que la moda actual de los Isekai (spin-offs de los mangas más populares) es tomar a los personajes y re-introducirlos en una realidad nueva, en el futuro, en el pasado, o en un universo paralelo.

Esto último es lo que podemos ver desde el lunes en la revista Comic Zenon, de la editorial Tokuma Shoten: Hokuto no Ken Gaiden – Tensai Amiba no Isekai Haô Densetsu. Acá el mítico personaje de Buronson y Tetsuo Hara no tiene un rol muy destacado, sino que la historia nos lleva a un universo paralelo donde reencarna nada menos que Amiba, el genio de las artes marciales.

El guionista es Sokura Nijiki (quien desarrollara el manga City Hunter Rebirth) y los dibujos están a cargo de Gohan Nattô.