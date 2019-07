Image en Octubre

Image intenta en Octubre una bizarreada interesante: como hacen Netflix y otras plataformas, lanza una miniserie COMPLETA, cuatro episodios, todos el mismo día. El 30 de Octubre salen a la venta los cuatro números de Chrononauts: Futureshock, la nueva miniserie de Mark Millar, ahora con dibujos de Eric Canete.

Esta vez los científicos Corbin Quinn y Danny Reilly (ya cancherísimos en esto de viajar por el tiempo) intentarán conquistar el futuro con su nueva máquina, la Timehawk. Se viene la misión más grandiosa en la historia de estos dos amigos, ahora un poco más viejos pero no más maduros.

Después de la buena repercusión que obtuvo la miniserie, Michel Fiffe vuelve con Copra, ahora en formato de serie regular. La nueva colección retoma a la banda de mercenarios inadaptados justo donde termina la miniserie, y nos vuelve a presentar a todo el elenco de esta máquina de venganza al estilo Suicide Squad, en un embate brutal contra su propio líder. 36 páginas a pura acción, a u$ 3.99, que es lo que valen las revistitas que traen 20 ó 22 páginas de material.

Gerry Duggan, el prolífico guionista de Guardians of the Galaxy, Deadpool y mil hitazos más, abre un nuevo kiosquito creator-owned en Image, junto al maestro británico John McCrea. Esto mismo lo contamos en 2018, cuando lanzaron la serie Dead Rabbit, no sé si se acuerdan… Bueno, lo cierto es que Dead Rabbit es un famoso bar de New York que amenazó con acciones legales, con lo cual esa serie desapareció rápidamente del Previews. Y ahora vuelve, con otro nombre: Dead Eyes.

Para saber bien de qué va la serie, repasen el Comic Clip del 26 de Julio de 2018.