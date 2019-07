Inglaterra bajo fuego

Osprey Publishing es una editorial con 50 años de trayectoria en el mercado británico, especializada en historia militar ilustrada. Tiene publicados más de 3000 títulos con temas de historia militar de todas las épocas, centrados en batallas, campañas, uniformes, armas, equipamiento, tácticas y organización militar.

En Septiembre, Osprey sale a dar batalla con una serie de novelas gráficas llamada Under Fire, que narrarán los episodios bélicos más dramáticos de la historia. Con un auténtico rigor histórico y documental y una apuesta fuerte por la ilustración y la narrativa, la serie se propone capturar el heroísmo, la desesperación, la tragedia y la camaradería de los grandes conflictos bélicos en tierra mar y aire. Las dos primeras novelas gráficas están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

El primer título es D-Day: Storming Fortress Europe, escrito por Jack Chambers y Erik Hendrix. Para el segundo, The Battle of Britain, el guionista es Dale Carothers y en el tercero, The Battle for Guadalcanal, tendremos a Georgia Ball a cargo de los textos. Y los tres álbumes tienen un mismo dibujante: el maestro catalán Esteve Polls (hijo), el dibujante de las novelas gráficas de El Zorro y The Lone Ranger publicadas por Dynamite.

Inglaterra tiene una tradición inmensa de comics bélicos, a la que Under Fire tratará de honrar a fuerza de cañonazos.