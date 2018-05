Ivrea madruga a Dark Horse

Ivrea confirma que publicará en Argentina el tomo recopilatorio de Xerxes en Diciembre de este año, en el mismo formato en el que recientemente publicó 300.

Lo sorprendente es que en EEUU todavía se está publicando esta miniserie escrita y dibujada por Frank Miller, y Dark Horse la va a publicar en libro recién en 2019. O sea que en Argentina tendremos el libro de Xerxes antes que en su país de origen.

Xerxes: The Fall of The House of Darius and The Rise of Alexander expande la épica desde el punto de vista de los atenienses, narrando a su vez la decadencia del Imperio Persa y las luchas de poder, dándole así una nueva vuelta de tuerca a la Historia. Actualmente se está publicando en EEUU en una miniserie de cinco episodios.

El libro argentino será igual a la futura edición de Dark Horse: formato apaisado más grande que un comic-book, tapa dura, galería de ilustraciones con artistas invitados… con cantidad de páginas y precio a confirmar en Noviembre.