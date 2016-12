Jesucristo te caga a palos

Desde que dirige la revista Heavy Metal, el escocés Grant Morrison había escrito poco y no había hecho pesar la localía. Ahora se larga a armar flor de bolonki con una serie titulada “Savage Sword of Jesus Christ”.

La idea es reimaginar a Jesús como un bárbaro violento y descontrolado al estilo Conan, no como un judío débil. La idea (dice Grant) surgió hace muchos años, allá por 1990, cuando terminó “The New Adventures of Hitler” (junto al dibujante Steve Yeowell) y empezó a pensar en una secuela. “Obviamente había investigado mucho para esa historieta y así fue que encontré una idea muy interesante, que sostenía que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían intentado cambiar la imagen del Cristianismo y específicamente cambiar la impronta de Cristo. Alejarlo del personaje amable y pacifista de los Evangelios y transformarlo en un mesías violento, bestial, con rasgos nórdicos”.

“Estamos en una época -dice Morrison- en la que queda muy claro que hasta las historias más pacifistas, o las narrativas que en algún momento resultaron más positivas, pueden ser pervertidas y convertidas en catalizadoras de violencia y descontrol. Especialmente ahora, que vivimos en un mundo en el que vemos cómo pasa desapercibida la mentira y donde la cultura del éxito es más poderosa que la verdad. Así es como cualquiera puede alterar alegremente cualquier relato para hacerlo funcional a un nuevo relato, e incluso transformar a un relato en su opuesto absoluto, que es lo que trataron de hacer los nazis con los Evangelios”.

Al frente de la faz gráfica de la serie estarán los Molen Brothers, que venían de trabajar en una serie de ciencia-ficción con una impronta absurda, ambientada en un futuro retro-apocalíptico. El primer episodio de “Savage Sword of Jesus Christ” debuta en el número de Diciembre de Heavy Metal, al igual que Myhtopia, otra creación de Morrison que cuenta con dibujos de Kevin Eastman y Bill Sienkiewicz (nada menos).