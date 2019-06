Joe Hill en DC

Joe Hill, el hijo de Stephen King y autor del maravilloso comic Locke & Key, desembarca en el Black Label de DC, donde a partir de fines de Octubre (justo para Halloween) se lanza la línea Hill´s House, en la que el consagrado escritor coordinará varios títulos y hasta tendrá a su cargo los guiones de alguno de ellos.

La primera serie será Basketful of Heads, escrita por el propio Hill y con dibujos de Leomacs. Después vendrá The Dollhouse Family, la nueva creación de la dupla (consagrada en el ahora difunto sello Vertigo) integrada por Mike Carey y Peter Gross. Más adelante se sumarán The Low, Low Woods (con la escritora Carmen María Machado como guionista y Dani como dibujante), Daphne Byrne (a cargo de la guionista de TV Laura Marks y el mítico dibujante Kelley Jones) y finalmente el quinto título será Plunge, también con guiones de Joe Hill y un dibujante que todavía no está confirmado. Todos los comics van a incluir también dos paginitas de Sea Dogs, otra historieta escrita por Joe Hill.

Mientras IDW tira sutiles pistas de que Locke & Key podría volver en una nueva serie, Hill se ceba mal con su regreso al comic y habla acerca de lo mucho que lo apasiona escribir historietas. “Cuando empecé a escribir historietas, sentí instantáneamente que había descubierto mi elemento. Era la forma de escritura que más me gustaba, la que más amplificaba mis puntos fuertes, donde casi nunca tuve que luchar con esas cosas que siempre me costaron a la hora de escribir. Volver a los comics me entusiasma muchísimo, volver a escribir guiones, trabajar con dibujantes, trabajar con otros escritores. Trabajar en historietas es lo más parecido que puede sentir un narrador a tocar en los Rolling Stones”.