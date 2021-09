Jorge González, pesadillesco

Todavía no se dieron a conocer muchos detalles, pero podemos adelantar que el próximo trabajo del maestro Jorge González (argentino radicado en España) para el mercado francés se titula «Cauchemars Ex Machina» (pesadillas ex machina).

Lo va a editar Dargaud en Enero de 2022 y -lo más interesante- después de mucho tiempo de trabajar como autor integral, esta vez González vuelve a formar equipo con un guionista y el elegido es nada menos que Thierry Smolderen, el escritor, ensayista, y guionista de historietas como Gypsy, Bajo la Sombra del Sol, McCay, Ghost Money o L´Eté Diabolik.

Estamos a la espera de saber cuántas páginas son y de qué trata el argumento, para quedar más manija todavía.