Judge Dredd vuelve a IDW

Después de un prolongado paréntesis, IDW anuncia Marzo una nueva miniserie de Judge Dredd gestada en EEUU, por afuera de las publicaciones británicas en las que el cana más duro del futuro la rompe desde 1977.

False Witness es una miniserie de cuatro episodios, escrita por el guionista de comics y TV Brandon Easton (Star Trek: Year Five, Transformers, Agent Carter) y dibujada por la ascendente Kei Zama (Death’s Head, Transformers: More Than Meets the Eye). Por supuesto, va a ser la primera vez que una autora japonesa meta mano en un comic del gran ícono británico.

La historia se centra en Mathias Lincoln, otrora aspirante a Juez, que ahora vive muy tranquilo trabajando como courier para los ciudadanos más pudientes de Mega-City One. Pero accidentalmente descubrirá una tremenda conspiración que vincula a la Tierra Maldita con los más poderosos funcionarios de la ciudad, y su vida se convertirá una pesadilla, ya que lo perseguirá (entre otros) el legendario Judge Dredd.

IDW nos quiere cebar con el dato de que False Witness retoma la tradición de Judge Dredd: America (seguramente la mejor historia en la larga historia de Dredd), en el sentido de que juega muy finito en la línea entre el orden y el fascismo y se anima a cuestionar la naturaleza misma del Departamento de Justicia.

Si es un 25% de lo buena que fue Judge Dredd. America, hay que comprarla…