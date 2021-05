Juicio a Magneto

En Junio, la nación mutante de Krakoa se verá sacudido por un terrible asesinato, que tendrá lugar durante la Gala de Hellfire, la gran noche de la raza mutante.

Y claro, se formará un equipo para investigar el crimen, y a lo largo de una miniserie de cinco episodios titulada The Trial of Magneto (prevista para debutar en Agosto), nos vamos a enterar quién es el asesino de… ese o esa que va a morir en Junio.

A cargo de los guiones está Leah Williams (X-Factor), mientras que el dibujante será Lucas Werneck (Empyre: X-Men). No es un dato menor que esta miniserie esté a cargo de la guionista de X-Factor, porque esa colección termina en el nº10, justo el número que engancha con la Gala del Hellfire. Varios de los personajes de esa revista tendrán roles destacados en The Trial of Magneto.

Veremos qué resulta de todo esto, y sobre todo a estar atentos a que se revele la identidad de quien muere (un ratito, porque es un comic de Marvel) al final de la Gala.