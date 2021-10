Kami Garcia, on fire

DC sigue explotando el próspero mercado de las novelas gráficas apuntadas al público adolescente, con versiones nuevas (y en algunos casos, muy raras) de los clásicos héroes y villanos de la editorial. Probablemente el mayor éxito de la línea sea el que vino de la mano de una trilogía escrita por la consagrada Kami Garcia, compuesta por Teen Titans: Raven, Teen Titans: Beast Boy y la que salió esta semana en EEUU: Teen Titans: Beast Boy Loves Raven.

Ahora que terminó la trilogía, Garcia y su dibujante de cabecera, el brasileño Gabriel Picolo, van por una nueva historia, titulada Teen Titans: Robin, co-protagonizada por Dick Grayson y Damian Wayne. Se supone que va a estar publicada entre Marzo y Abril, pero por ahora solo se dio a conocer la portada.

Kami Garcia también avanza en una nueva novela gráfica junto a Isaac Goodhart (el dibujante de Under the Moon: A Catwoman Tale y Victor and Nora: A Gotham Love Story), y esta vez el protagonista será un joven John Constantine. La historia se titula Constantine: Distorted Illusions y al ídolo lo acompañan dos integrantes de su banda, Mucous Membrane.

Para el año que viene, la línea de novelas gráficas para adolescentes de DC también incluirá novedades que involucran a Mister Miracle, Zatanna, Green Arrow, Amethyst, Shazam!, Green Lantern y obviamente mucho Batman.