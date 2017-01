Kieth y Layman, en Aftershock

El sello AfterShock salió al ruedo prometiendo autores grossos y la verdad es que está cumpliendo con creces. Para Abril promete el primer episodio de Eleanor and the Egret, una nueva serie a cargo de dos autores de indiscutible talento. El guionista es John Layman (el autor de Chew) y el dibujante es el ya legendario Sam Kieth (The Maxx, Sandman y un infinito etcétera).

Eleanor and the Egret se define como un relato de bandidos, aves, pinturas, mascotas, hurtos, amor y… asesinatos. En París, el más osado de los ladrones de cuadros vuelve a atacar y la policía le asigna el caso a su mejor detective. ¿Su única pista? Una pluma blanca encontrada en la escena del crimen. ¿Le pertenecerá al ladrón? ¿O a su cómplice, una garza que habla? ¿O la investigación lo llevará por rumbos aún más extraños? Lo más probable es que las tres respuestas sean correctas.

A esperar el TPB con ansias…