La despedida de Bendis

Mientras en DC ya circulan teasers de lo que será el primer trabajo de Brian Michael Bendis para la editorial (nada menos que Superman, en equipo con el consagrado dibujante Ivan Reis), el guionista confirmó cuáles serán sus últimos trabajos para Marvel antes de convertirse en artista exclusivo de la competencia.

“Todos los títulos que estoy escribiendo -dice Bendis- van a terminar con una conclusión de mi parte. Serán o bien lo último que me queda por decir acerca de esos personajes, o un prólogo a la aventura siguiente tal como está planeada”.

El último comic de Bendis en Marvel va a ser el nº600 de Invincible Iron Man “y va a ser grande”, anticipa. En Defenders se despida con el nº10 (que sale en Febrero), su último número de Spider-Man será el 240 y sí, a pesar de que viene con bastante retraso, ya tiene entregado el guión del quinto y último episodio de la miniserie Spider-Men II.

Algo tenía que caer en la volteada y será Punisher: End of Days, una miniserie que retomaría el espíritu (y el equipo creativo multiestelar) de la grandiosa Daredevil: End of Days… y que no se va a concretar. “Al final no pasó nada -dice Bendis- porque los autores involucrados como yo, David Mack, Klaus Janson or Bill Sienkiewicz, o estamos con mucho trabajo o nos fuimos a otras editoriales y nunca encontramos el momento adecuado para ponerla en marcha. Si Marvel decide continuar el proyecto con David y otros autores, tiene mi total apoyo”.