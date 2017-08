La enésima Cruzada

Archie Comic desempolva a su viejo imprint Red Circle, el de los superhéroes que vienen de la época en que la editorial se llamaba MLJ, para una nueva serie regular con la que arranca el quinto reboot de los Mighty Crusaders.

El guionista será Ian Flynn, casualmente el mismo del frustado relanzamiento de 2012, y el autor de casi todos los comics de Sonic the Hedgehog, longevo título de Archie Comics recientemente cancelado. Lo acompaña la dibujante Kelsey Shannon, que anduvo muy bien en la revista de Josie and the Pussycats.

Creados a lo largo de varias décadas, estos héroes se agruparon en 1965 bajo la pluma de Joe Siegel (nada que ver con Jerry Siegel y Joe Shuster) y Paul Reinman, el más notable entintador y asistente que tuvo el Rey Kirb durante la Golden Age. Sin embargo, nunca lograron el status icónico de los personajes de DC, Marvel… hasta los héroes de la Charlton les pasaron el trapo.

Pero ahí van de nuevo, a protagonizar una serie que promete ser accesible, no enredarse en crossovers innecesarios y, si la hinchada acompaña, servir como plataforma de lanzamiento para expandir la historia y que se desprendan de ella otros conceptos que puedan bancarse serie propia.

Veremos si esta Cruzada termina bien para The Comet, The Shield, The Fly, Jaguar y el resto de la tropa…