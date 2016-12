La hora de America

Marvel le da serie propia a la enésima heroína adolescente, pero esta además es latina y bisexual. Se trata de America Chávez, desde hace muy poquito líder de The Ultimates.

La serie saldrá en Marzo, y se titulará simplemente America, con la novelista Gabby Rivera como guionista y dibujos del gran Joe Quinones, que obviamente se va a quedar muy poquitos números.

The Ultimates ya no tienen serie propia, pero ahora America toma la posta y promete aventuras de alto impacto y altísimo octanaje. La pateadora de culos por antonomasia del Universo Marvel va a tener que encontrar, también, un tiempo para descubrirse a sí misma, porque no todo es trompear villanos. ¿Qué hace una superheroína adolescente cuando está buscando un poco de satisfacción interior? Va a la universidad. Pero primero tiene que combatir a un par de monstruos interdimensionales y frenar a un culto alienígena que la empezó a venerar a partir de sus hazañas.

Ah, y también sale una nueva serie de Iron Fist (la número 1.000), probablemente para capitalizar la exposición que le va a dar al personaje la serie que estrena Netflix.

Llamado simplemente “Iron Fist”, el nuevo título contará con guiones de Ed Brisson y dibujos del británico Mike Perkins. La historia arranca con K’un Lun en ruinas, y el chi que nutre a Danny Rand flaqueando cada vez más. Nuestro héroe deberá tocar fondo, encontrar el punto de quiebre y luchar para demostrar que todavía vale la pena. Pero quizás antes tenga que enfrentar una lucha más grande de la que pueda bancarse…