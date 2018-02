La hora de Xerxes

Ahora sí, Dark Horse le puso fecha al lanzamiento del tan postergado spin-off de 300 que hace años viene anunciando el maestro Frank Miller.

Se trata de una miniserie de cinco episodios titulada Xerxes: The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander, prevista para debutar en Abril, en la que Miller se centrará en Xerxes, el rey de los persas, que se decide a conquistar el mundo para vengar la derrota de su padre Darius y crear el imperio más grande que jamás se haya visto sobre la faz de la Tierra. Pero claro, los griegos también tienen su propio rey-dios, nada menos que Alejandro Magno.

Dice Miller: “300 fue un interludio dentro de las Guerras Médicas. La batalla de las Termópilas es un episodio en una serie de guerras mucho más grande. Esta serie cuenta la historia del primer gran choque de civilizaciones, el primer duelo sangriento entre Oriente y Occidente. Las probablidades favorecen ampliamente a las fuerzas persas, pero los griegos tienen a Alejandro, el comandante militar más grande de todos los tiempos”.

Por favor que sea esta la obra con la que Frank Miller recupere la lucidez, la calidad y la relevancia que parece haber perdido después de la saga original de 300…