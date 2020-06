La legión de super-dibujantes

A partir de Agosto, la revista Legion of Super-Heroes va a ofrecer un arquito argumental en dos episodios llamado «The Trial of the Legion of Super-Heroes» (el juicio de la Legión de Super-Héroes), como siempre con Brian Michael Bendis a cargo de los guiones.

Entre los nºs 8 y 9 vamos a ver cómo una autoridad intergaláctica que no se copa mucho con la Legion va a someter a juicio a los héroes del Siglo XXI, en una saguita en la que cada página estará centrada en un/a Legionario/a distinto/a. Y qué mejor para que este truquito narrativo garpe fuerte que repartir estas páginas entre un verdadero All-Star Squadron de dibujante.

La lista que dio a conocer Bendis es infinita, pero te cuento que están Mike Allred, Cully Hammer, Joelle Jones, Dan Jurgens, Jeff Lemire, David Mack, Fabio Moon, Dustin Nguyen, Michael Avon Oeming, Yanick Paquette, Darick Robertson, Duncan Rouleau, Evan Shaner, Liam Sharp, Arthur Adams, Jim Cheung, Nick Derington, Michel Fiffe, Gary Frank, Mitch Gerads, Mike Grell, Klaus Janson, Tula Lotay, Emanuela Lupacchino, David Marquez, Kevin Nowlan, Joe Quinones, Ivan Reis, John Romita Jr., Riley Rossmo, Nicola Scott, Ryan Sook y Gene Luen Yang.

No sé si alguna vez se juntaron tantos capos a dibujar un mismo guión.