La nueva Valkyrie

El mes que viene, en medio del aluvión de miniseries y especiales que conectan con la saga de King in Black, Marvel lanza un one-shot titulado Return of the Valkyries, a cargo de los guionistas Jason Aaron y Torunn Grønbekk y la dibujante Nina Vakueva.

Acá aparece un equipo de valkirias, integrado por Jane Foster, Dani Moonstar, Hildegarde, y una valkiria nueva, cuyo nombre no conocemos, de sorprendente parecido con la que interpretara Tessa Thompson en las películas del Marvel Cinematic Universe. Según los guionistas «el pasado de esta nueva valkiria oculta oscuros secretos que cambiarán todo lo que creíamos saber acerca de este grupo de Asgardianas y revelarán qué les espera en su futuro en el Universo Marvel».

Si te estás preguntando qué pasó con la Valkyrie clásica (Brunnhilde), te cuento que tanto ella como el resto de las Valkyrior fueron boleta en 2018, en el evento The War of the Realm. Ese mismo año, en la revista Exiles apareció un toque una Valkyrie bastante basada en el personaje de Tessa Thompson, pero pareciera que no es la misma que va a explotar ahora, en el one-shot de King in Black.

El nuevo diseño del personaje corrió por cuenta del italiano Mattia De Iulis.