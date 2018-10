La remake de Dororo

La revista Champion Red de la editorial Akita Shoten acaba de lanzar un nuevo manga, titulado Dororo to Hyakkimaru-den, una remake del clásico manga de Osamu Tezuka, originalmente publicado a fines de los ´60.

Al frente de esta nueva versión de Dororo está Satoshi Shiki, dibujante también de Attack on Titan: Before the Fall y de uno de los spin-offs de Persona 4.

El regreso de este clásico de Tezuka excede claramente al manga, ya que para Enero de 2019 se espera el lanzamiento de una nueva serie animada, en la plataforma Amazon Prime.