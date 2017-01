La salvajada de Joe Kelly

Joe Kelly vuelve a la carga con una nueva serie pensada “para todo público” y con ganas de volver a cosechar los lauros logrados con la ya mítica I Kill Giants. Esta vez, su nueva creación se titula Kid Savage, y se empieza a publicar en Abril, a través de Image. Y sale directo en un TPB de 168 páginas, sin previa serialización en comic-books (aunque se publicará un extracto en el especial que Image regalará en las comiquerías durante el Free Comic-Book Day).

El dibujante es nada menos que el prestigioso Ilya (Ed Hilyer), autor británico que además de dibujar historietas, escribe novelas y coordinó durante años una antología en la que dio a conocer en su país a los más grandes exponentes del manga. Maestro del blanco y negro, esta vez será complementado por la paleta de colores de Gary Caldwell.

Este primer tomo de Kid Savage arranca cuando la Primera Familia del Espacio, pioneros y aventureros mundialmente famosos, tienen un inconveniente en su primer viaje espacial y terminan varados en un planeta peligroso. Sus conocimientos del Siglo XXI resultan inútiles frente a un medio ambiente adverso, y sus posibilidades de sobrevivir parecen escasas… hasta que encuentran a un extraño aliado: un chico huérfano, misterioso, con mal carácter pero muy ducho en materia de supervivencia.

“Cuando era chico -recuerda Kelly- me encantaba agarrar juguetes de distintos rincones del cajón y armar historias para juntarlos. Astronautas con dinosaurios, superhéroes con autos que hablan… no me importaba nada mientras que el mundo dentro de mi cabeza fuera vasto y los personajes fueran copados. Para mí, Kid Savage es volver a esa forma de jugar. Quería escribir un libro para todas las edades, con una aventura en la que se mezclaran varios géneros y una dinámica familiar moderna y honesta”.

A ponerle muchas fichas…