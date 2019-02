Langostas, perros y gatos

Ya muy lejos de aquellos tiempos en los que era la cuarta editorial más fuerte del mercado yanki, Dark Horse sigue dando pelea con series, miniseries y one-shots atractivos. Veamos qué es lo más interesante de lo que anuncia para Mayo.

Para los fans de Hellboy, sin dudas lo más flashero va a ser el one-shot Hellboy vs. Lobster Johnson: The Ring of Death, co-escrito por Mike Mignola y Chris Roberson, con dibujos de Mike Norton.

Los autores nos revelan nuevas desventuras de Hellboy en México, cuando lo contratan como rival de Lobster Johnson en una película de luchadores. Y además, el maestro Paul Grist dibuja una historia en la que se retoma el plot del Visitor, enigmática figura que opera desde las sombras.

También en Mayo tendremos una nueva miniserie, esta vez de tan solo dos episodios, protagonizada por los queridos Beasts of Burden. The Presence of the Others empieza en Mayo y termina en Junio, siempre de la mano (o de la pata, en este caso) de los geniales Evan Dorkin y Jill Thompson.

Esta vez, un grupo de investigadores paranormales andan fisgoneando por el cementerio de Burden Hill, lo cual causará graves consecuencias para los animalitos que defienden a este pueblo embrujado.

Y si sos fan de los Aliens, o del siempre asombroso guionista Brian Wood, en Mayo se viene el primer episodio de Aliens: Rescue, una miniserie en la que Wood forma dupla con el dibujante Kieran McKeown.

La trama retoma elementos de la anterior miniserie escrita por Wood (Aliens: Resistance) y se centra en Alec Brand, el colono rescatado por Amanda Ripley y Zula Hendricks. Ahora convertido en un Colonial Marine de elite, Alec debe regresar a la luna infestada de aliens donde fue rescatado… y confrontar con el pasado.