Levitz y Giffen, de nuevo en Legion!

El 29 de Diciembre sale a la venta el Legion of Super-Heroes Annual 1, que narra la primera aparición de una nueva y mucho más poderosa Emerald Empress, decidida a devastar al grupo de jóvenes superhéroes del Siglo XXI.

Lo escribe Paul Levitz, cuyo regreso a esta serie después de más de 20 años no causó mayor revuelo, porque lo que hizo hasta ahora no lo justifica. Pero ¿qué pasa si vuelve también Keith Giffen y la Legión regresa a manos de la dupla que la convirtiera en uno de los comics más alucinantes de los ´80? Ahí te quiero ver…

Son poquitas páginas, menos de 50. Pero son Levitz y Giffen de nuevo juntos y de nuevo en Legion, y eso es para no perdérselo.