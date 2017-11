Liam Sharpe, mitológico

DC anuncia para Febrero el primero de los seis episodios de una miniserie titulada The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman. La misma contará con el talentoso Liam Sharp (que hasta hace no mucho fue dibujante titular de Wonder Woman) a cargo de guiones, dibujos y portadas.

A lo largo de la miniserie veremos a Wonder Woman recurrir a Batman en busca de ayuda para investigar la muerte de un dios celta. La idea es incorporar elementos de las mitologías irlandesa y celta al Universo DC.

Dice Sharp: “Es una aventura, es un misterio y tiene todo lo que yo supongo que la gente espera de una historia de Wonder Woman y Batman. Incluso una cierta conexión romántica. Me fascinó la historia de amor entre Diana y Steve Trevor que planteó Greg Rucka en los guiones que me tocó dibujar. Creo que pudimos darle a Steve ciertos matices de personalidad muy ricos, que antes quizás le faltaban. Por supuesto que no quiero arruinar eso, porque a los fans también les encantó. Mi idea es respetar esa dinámica que creamos con Greg, pero al mismo tiempo hay una atracción romántica con Batman que me interesa trabajar”.