Llega el nuevo Aquaman

A ver si puedo explicar fácilmente a este personaje. En la serie animada Young Justice apareció un nuevo Aqualad, un chico muy poderoso y muy capo oriundo de Atlantis, cuyo nombre real es Kaldur-ahm. Un tiempo después, los guionistas de DC incorporaron a los comics a un nuevo Aqualad basado en Kaldur-ahm, pero que era un chico humano y afroamericano, que se hace llamar Jackson Hyde.

Este personaje tuvo apenas 12 apariciones en los comics, porque después llegó el reboot del New 52 y fue dejado fuera de continuidad. En 2016, cuando sale el especial DC Universe: Rebirth reaparece este nuevo Aqualad y nos enteramos que (al igual que en la serie animada) es gay.

El año pasado, Aqualad fue el protagonista de una de las novelas gráficas que DC realiza para el público adolescente, también fuera de continuidad. Se llamó You Brought Me the Ocean y contó con guion del laureado escritor Alex Sanchez y dibujos de la increíble Julie Maroh. Acá también se hacía énfasis en la faceta LGBTQ+ del personaje.

Este año, lo vimos en la miniserie Future State: Aquaman, y este último miércoles tuvo su historia corta dentro de la antología DC Pride, junto al resto de los personajes LGBTQIA+ de la editorial. Todo eso sí está en continuidad y es la materia prima con la que Brandon Thomas trabaja en una nueva miniserie de seis episodios protagonizada por Jackson Hyde, que se titula Aquaman: The Becoming, y se empieza a publicar en Septiembre. Los dibujos están a cargo del magnífico dibujante peruano Diego Olortegui.

Y de a poquito, los personajes del Future State empiezan a ganar terreno sobre los clásicos… ¿Se impondrá esta tendencia, y se logrará, finalmente, renovar a fondo el panteón heroico de DC? Sólo el tiempo ofrecerá las respuestas.