Llega We Ride Titans

La editorial Vault Comics, que viene creciendo muchísimo en los últimos años, anuncia para Diciembre el nº1 de We Ride Titans, una epopeya de mechas y kaijus creada por Tres Dean. La consigna es más que atractiva:

Tratar de que ti familia no implote no es poca cosa. Kit Hobbs está por descubrir que es incluso más complejo cuando esa familia lleva varias generaciones piloteando al Titan que protege a New Hyperion de los kaijus. Con un hermano y un padre que son una fuente inagotable de conflictos, el trabajo de Kit incluye también combatir a monstruos del tamaño de edificios de 20 pisos, casi lo que hace cualquier chica normal.

Lo más destacado de la serie es que tiene dibujos de Sebastián Piriz, un autor argentino al que vimos debutar en las páginas de (adivinaste) Comiqueando, allá por 2008. Dice Piriz: «Seamos honestos, es una de robots gigantes contra kaijus. Tres no tuvo que agregar nada más para que yo me sumara. Pero después, cuando leí el tratamiento y los guiones me encontré con que es una gran historia con la que casi todos se van a sentir identificados. Y encima me toca trabajar para una de las mejores editoriales que tiene el mercado. Me puse como meta trabajar para Vault ni bien lanzaron sus primeros títulos, y la verdad que no puedo pedir mucho más».