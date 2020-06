Lo nuevo de Al Ewing

El guionista británico Al Ewing, consagrado en Marvel con el éxito a nivel ventas y críticas de The Immortal Hulk, abre un kiosquito creator-owned en BOOM! Studios. Se trata de una serie de ciencia-ficción que debutará en Septiembre, titulada We Only Find Them When They’re Dead, con dibujos del italiano Simone Di Meo.

Es una serie de ambientación cósmica, centrada en la tripulación de una «nave de autopsias», que surcan la galaxia para apropiarse de tejidos, órganos y otros recursos de dioses muertos, cuyos cadáveres flotan en el espacio. El Capitán Malik está obsesionado con encontrar a uno de estos dioses vivo, no muerto, y para eso va a poner en peligro a su tripulación en los más remotos confines del cosmos.

A esta altura, Al Ewing no necesita presentación, pero Di Meo sí: es uno de los principales dibujantes de Mighty Morphin’ Power Rangers, uno de los tantos comics de franquicias que publica BOOM! Studios. La editorial nos ceba prometiendo que We Only Find Them When They’re Dead será un desafío visceral, experimental, contemplativo, una epopeya de ciencia-ficción distinta a todo y el mejor trabajo en las carreras de Ewing y Di Meo. Con tantos dioses de por medio, por ahí hay que tenerle fe…