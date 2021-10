Lo nuevo de Ariel Olivetti

La editorial Dícese anuncia para Diciembre una novela gráfica titulada Los Mapaches Canallas, escrita por Brian Monge y dibujada por el maestro Ariel Olivetti.

A lo largo de 80 páginas, los autores contarán la historia de un grupo de mapaches que quiere asaltar a Papá Noel y así vengarse de toda una vida sin obsequio. Pero resulta que no es el viejito adorable que esperaban. Entonces, el amo de la Navidad les hace una propuesta que no querrán rechazar. Así comienza una historia de aventuras, que incluye peleas con monstruos, viajes mágicos por el mundo, el oro oculto de Hitler y mucho más. Para sorpresa de muchos, la del 24 de diciembre no es una noche de paz.