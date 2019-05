Lo nuevo de Bryan Talbot

En Octubre tendremos nueva novela gráfica de Mary y Bryan Talbot, editada en simultáneo en Inglaterra (a través de la editorial Jonathan Cape) y EEUU (a través de Dark Horse).

El nuevo trabajo del matrimonio se titula Rain y sale en un libro de 168 páginas en formato apaisado. La prestigiosa escritora y ensayista Mary Talbot toma como punto de partida las desastrosas inundaciones que en 2017 causaron estragos en el norte de Inglaterra y sobre ese trasfondo real, desarrolla la relación entre dos personajes ficticios: dos chicas jóvenes de las cuales una es una militante por la ecología y el medio ambiente.

Y el dibujo corre por cuenta del glorioso Bryan Talbot, a esta altura un sinónimo de buenas novelas gráficas, a quien conocemos por The Adventures of Luther Arkwright, The Tale of One Bad Rat, Alice in Sunderland y Grandville, entre otras obras.

A ahorrar, que va a ser un broli tirando a caro.