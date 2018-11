Lo nuevo de Caro Chinaski

Ingratitos es el nuevo libro de Caro Chinaski, recientemente publicado por el sello Maten al Mensajero.

A lo largo de 116 páginas, la increíble autora nos ofrece una fiesta de humor gráfico e historietas que giran en torno de los gatos, pensado para sorprender tanto a los fans de Chinaski como a los que todavía no la descubrieron.

Dice Juana Molina en el prólogo: “Yo no sé nada de dibujo. Ni siquiera soy muy fana de las historietas, pero cuando la veo dibujar quedo hipnotizada. ¡Esa seguridad! No vacila, wishhhhh, tuc tuc, fraaaaa, avanza con esa especie de marcador-pincel que tiene que maneja con total naturalidad. ¡Y claro – dirán – si es dibujante! Pero hay algo más: sus dibujos son una extensión de ella misma, por eso no hay filtro entre lo que dibuja y lo que piensa. Ella es los gatos y es también su dueña”

Es un libro cuadradito, a todo color, que ya se consigue en librerías y comiquerías a $ 390.