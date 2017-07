Lo nuevo de David Rubín

En los último meses, lo vimos al enorme David Rubín colaborar con algunos fill-ins en la maravillosa Black Hammer, cubriendo meses en los que el dibujante titular, Dean Ormston, no llegaba a entregar un nuevo episodio. Por suerte a esta atípica serie de superhéroes escrita por Jeff Lemire le está yendo tan bien, que en Octubre se viene un spin-off.

Dark Horse anuncia una miniserie de cuatro episodios titulada Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, centrada en los principales villanos creados por Lemire para confrontar con esta versión extraña de la Justice Society. La historia de estos personajes ofrece muchísimas aristas para seguir ampliando el universo de la serie principal, y para esta primera miniserie, Lemire forma equipo (equipazo, en realidad) con Rubín.

La trama se centra en Lucy Weber, periodista de investigación e hija de Black Hammer, que se encuentra en Spiral City investigando la misteriosa desaparición de los superhéroes. ¿Qué pasó con los villanos una vez que los héroes se esfumaron? ¿Qué hacen los malhechores de Spiral City ahora que no quedan héroes con los que pelear? Estas respuestas y muchas más nos esperan en esta miniserie, que tiene todo para ser fundamental.