Lo nuevo de Erik Larsen

Ant fue un comic creado por Mario Gully y publicado por Image, casi un emblema de cómo NO se tienen que hacer las cosas. Gully tardó unos 15 años en completar los 12 números que componen la serie, tuvo cinco guionistas distintos (y cada uno llevaba la historia en una dirección diferente), y estaba plagado de flashbacks y puntitas acerca de la historia de la protagonista que nunca iban a ningún lado ni se terminaban de resolver.

Pero Erik Larsen (que era el capo máximo de Image en el momento en que Gully llegó con el proyecto) le vio potencial a la heroína, y cuando el creador puso en venta los derechos sobre el personaje, Larsen se los compró. Primero ayudó a Gully a completar ese interminable arco inicial (metió mano en el plantado de las páginas y en el argumento) y después se puso a trabajar en un relanzamiento de la trepamuros que vamos a poder ver publicado en Agosto, obviamente en Image.

Larsen promete un nuevo origen, mucha integración con el universo que comparten Spawn y Savage Dragon, y un inicio lineal y consistente para que todos los eventos vinculados a Ant tengan sentido. «Desde el debut de Savage Dragon que no empezaba una serie con tanta anticipación, con todo tan planificado. Por fin vamos a poder ver concretado el enorme potencial del personaje», dice Larsen.

«Comprar personajes creados por otra gente no es algo que me caracteriza, para nada -agregó el gigante-. Pero Ant me cautivó. El personaje y la serie me generaron tantas ideas que no lo pude evitar. Cuando Mario me dijo el precio, se lo pagué».

Ojalá le vaya bien.