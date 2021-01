Lo nuevo de Fer Calvi

Si alguna vez leíste Bosquenegro, seguro te quedó claro que Fer Calvi es uno de los autores más interesantes que tiene hoy la historieta para chicos. Se ve que alguien en España tomó nota, porque el nuevo trabajo de nuestro compatriota va a debutar en Abril, en la editorial española Mamut, especializada en historietas para chicos.

Zonia y el Fuego es un comic de 48 páginas en el que Calvi nos cuenta qué pasa cuando una tribu del Amazonas debe abandonar su aldea porque se acerca un peligroso incendio. Zonia, una niña que sueña con convertirse en una guerrera legendaria como en los cuentos que le relatan las abuelas de la tribu, no entiende por qué huir en lugar de luchar. Le explican que hay cosas como el agua y el fuego que no se pueden combatir. Pero ella se niega a entenderlo, y decide enfrentarse al Fuego y acabar con él. Entre la suntuosa flora y fauna de una selva amazónica de fantasía, donde contará con la ayuda de varios aliados, Zonia llega, después de muchos obstáculos, al centro del incendio, donde está el Fuego. Peleará con todas sus fuerzas, pero no tendrá más remedio que conversar con él.

Ojalá se publique de este lado del Atlántico.