Lo nuevo de Gene Luen Yang

En Marzo, la editorial First Second lanza en lujosa edición con tapa dura Dragon Hoops, la nueva novela gráfica del cada vez más consagrado Gene Luen Yang.

En una obra de 448 páginas (!), Yang pone el foco en su vida, su familia y la escuela secundaria donde da clases. A Gene no le copan los deportes, pero en la secundaria Bishop O’Dowd no se habla de otra cosa. El equipo de basket de varones, los Dragons, atraviesa una temporada sensacional, la mejor en muchas décadas. Una vez que Gene conoce a estos jóvenes astros del deporte, se da cuenta de que su historia es tan emocionante como cualquiera de las que leyó en las páginas de los comic-books. Lo que no sabe es que esta temporada no sólo va a cambiar la vida de los Dragons, sino también la suya propia.

¿Casi 450 páginas de basket y autobiografía? ¿No se las meterán en el orto? Una apuesta arriesgada, sin dudas, pero a Gene Luen Yang hay que tenerle toda la fe.